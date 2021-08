Coni Piccoli habló de la fecha de su matrimonio: “La idea es que nos casemos tranquilos”

A inicios de esta semana Coni Piccoli anunció en sus redes sociales su reciente compromiso de matrimonio con Nicolás Achá.

La joven publicó en Instagram una serie de fotografías en donde luce el anillo que le regaló su pareja de hace casi cinco años. “¡Así que me caso po! Te amo”, expresó en la publicación.

En este contexto, la actriz de 28 años fue consultada por el diario Las Últimas Noticias, conversación en la que reveló que la propuesta de Nicolás Achá se efectuó el pasado miércoles en Mykonos (Grecia).

“Fue una sorpresa, no tenía idea y fue muy lindo”, dijo la joven que recibió una pieza de la joyería Tifanny & Co. “Él (Nicolás Achá) sacó el anillo primero y después me preguntó varias cosas. Cuando pasó esto quedé en shock de la emoción”, reveló Constanza Piccoli sobre la propuesta de matrimonio.

“Se me llenaron los ojos de lágrimas, lo abracé mucho rato, le expresé todo mi amor en ese momento y eso emociona mucho. Fue como una explosión de amor. Muy romántico todo”, contó respecto al momento llevado a cabo frente a un paisaje.

“Le dije que sí rápido, porque es algo que uno conversa en pareja. Llevamos casi cinco años juntos y hablábamos de cuando nos casáramos”, dijo Coni Piccoli quien admitió que previamente le había manifestado a Nicolás Achá que quería casarse.

Respecto al novio, la actriz contó que estaba “feliz pero nervioso”. “Le costó mucho guardarse esto, me impactó que se haya aguantado tantos días para hacerlo en el momento perfecto“, dijo sobre el joven que se asesoró con su hermana y mejor amiga para elegir el anillo.

Aún así, Coni Piccoli admitió respecto a la pieza con la que le pidieron matrimonio: “No cacho nada de eso porque no uso joyas, ni anillos ni ahora. Ahora sí sé”.

En relación a la fecha del matrimonio con Nicolás Achá, la joven admitió que ya está lista para casarse. “Queremos hacerlo sin pandemia, así que vamos a esperar. Que pase la pandemia y nos casamos, si se pasa ahora, nos casamos ahora. La idea es que nos casemos tranquilos y con toda la gente que queremos a nuestro lado”, concluyó en la conversación.