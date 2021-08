Actriz Christina Applegate reveló que fue diagnosticada de esclerosis múltiple

Christina Applegate reveló en un mensaje en redes sociales que fue diagnosticada de esclerosis múltiple.

La actriz de 49 años publicó un mensaje en Twitter hace algunas horas en donde reveló la noticia a sus seguidores.

“Hola amigos. Hace unos meses me diagnosticaron EM. Ha sido un viaje extraño. Pero he recibido tanto apoyo de personas que conozco que también padecen esta afección. Ha sido un camino difícil. Pero como todos sabemos, el camino sigue. A menos que algún imbécil lo bloquee”, expresó en la red social en la que 1,4 millones de usuarios la siguen.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it.

