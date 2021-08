“Es difícil porque no hay cara”: Mariana Di Girólamo admitió que las redes sociales le dan ansiedad

Esta semana se estrenó la película La Verónica, protagonizada por Mariana Di Girólamo y dirigida por Leonardo Medel.

La producción fue lanzada por la plataforma AltoParlante, la que realizó su debut junto a la cinta. Respecto a este estreno, Mariana Di Girólamo confesó que está “nerviosa” por la recepción que tenga La Verónica en Chile. “No sé lo que va a pasar. Creo que le va a gustar”, señaló, según recoge un comunicado.

En tanto, la película ya ha tenido éxito internacional, incluso fue presentada en el Festival de San Sebastián en España. “Hubo una tormenta gigante, temporal en el estreno, pensamos que no llegaría nadie y se llenó la sala. La gente estaba anonadada con esta propuesta y muchas mujeres se identificaron con Verónica, un personaje con muchas luces y sombras”, dijo en conversación con Reyes del drama.

En efecto, tal como detalla el comunicado “La Verónica trata sobre una modelo muy popular en las redes sociales, casada con un famoso futbolista interpretado por Ariel Mateluna (Machuca), que cae en desgracia cuando descubre que es la principal sospechosa en la investigación sobre el asesinato de su primera hija, ocurrido diez años atrás”.

“Necesitamos más espacios y más voz, por eso me parece importante contar estas historias desde un punto de vista femenino. Me parece importante que cuenten estas historias a través de los ojos de protagonistas femeninas que se debaten en su rol de madre, de mujer”, dijo sobre La Verónica.

Mariana Di Girólamo y las redes sociales

Hace un tiempo, la actriz de 30 años confesó que inspiró su papel en “Coté” López, quien se ha perfilado como influencer en redes sociales. Respecto a la relación de Mariana Di Girólamo con las plataformas, aseguró que éstas le producen ansiedad.

“Me agobian, me gustan, me generan ansiedad. Han cambiado mucho a lo largo de los años. Al principio super golosa con las marcas, después entendí que eso me generaba mucha ansiedad. Es un arma de doble filo, estoy enfrentada a los comentarios de la gente donde no siempre son los mejores y es difícil porque no hay cara, no hay nombre. Un bullying super cobarde”, dijo.

“Lees diez comentarios negativos y te quedas solo con eso”, admitió Mariana Di Girólamo. “Hace poco denuncié a una señora que me estaba criticando mucho y era súper violenta. La subí a una historia y después me arrepentí porque me dio un poco de susto. Uno se colma, estoy ahí en ese debate y es algo que tengo en común con Verónica”, añadió.

Leer también Coté López respondió a Mariana Di Girolamo por personaje inspirado en ella: “No es como que sacara lo bueno de mí” Mariana Di Girolamo confesó que se inspiró en Coté López para su nueva película

Vida fuera de Chile

Actualmente la actriz se encuentra viviendo en España, consolidándose su sueño de “vivir fuera de Chile”. “Terminé hace poco dos proyectos en Chile que fueron Los Prisioneros y La Jauría 2 y tomé la posibilidad de venirme para acá. La idea es hacer una doble base. Yo tengo pega en Chile, no acá en España. Ahora por la pandemia he estado más acá, pero en Chile está mi casa”, admitió.

Consultada sobre un posible regreso a las telenovelas chilenas, Mariana Di Girólamo expresó: “No descarto hacer teleseries. Me salí de la TV por un tiempo para poder optar a otros proyectos. Es muy absorbente meterse a un proyecto televisivo. Es difícil optar a otras cosas estando en teleseries, tomé esa decisión para poder hacer más series, más cine. No lo descarto para nada”.

Revisa aquí la entrevista: