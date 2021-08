Dejó atrás el rubio: Pin Montané estrenó nuevo look con desafío viral

Este viernes. la actriz Josefina “Pin” Montané compartió su nuevo look con sus seguidores en redes sociales. La modelo publicó su nuevo aspecto en marco de un desafío viral impulsado por la cantante Nathy Peluso, el que comenzó a viralizarse en las plataformas sociales durante las últimas horas.

En detalle, Pin Montané publicó un video con la canción Mafiosa de la artista argentina en contexto del reto #mafiosachallenge que consiste en mostrar en un video dos looks de una misma persona.

Es así como la actriz de 33 años publicó un clip con su pelo rubio y luego otro con su nueva cabellera castaña. “Con tanto cambio de look en The Covers, me tenté en hacerme un cambio. ¿Qué les parece?”, expresó en el video publicado en Instagram, en donde suma más de 753 mil seguidores.



“Guapa po‘. Con cualquier color”, respondió el actor Cristián Arriagada. “¡Amo!”, agregó la actriz María José Prieto entre elogios de otros de sus colegas como Antonella Ríos, Valentina Saini o Lorena Capetillo. A estos, se sumaron cientos elogios de los seguidores de Pin Montané.

Tal como mencionó, la actriz será una de los 48 participantes de The Covers, el nuevo programa de entretención de Mega que se estrena este viernes a las 22:30 horas.

Según adelantó Pin Montané antes de presentar su nuevo look, personificará a la mítica Marilyn Monroe, en una presentación de la que se desconocen mayores detalles además de su aspecto.

“¡Qué se sepa! Soy Marilyn Monroe (¡Siempre patúa!)”, anunció la actriz al momento de revelar su personaje en una publicación el pasado 22 de julio.