Francisco Pérez-Bannen reveló que fue llamado para importante serie mientras grababa “Dama y Obrero”

Fue en junio de 2012 cuando comenzó a emitirse Dama y Obrero, teleserie de TVN protagonizada por Francisco Pérez-Bannen y María García Omegna que se extendió por casi un año.

Respecto a este periodo de su carrera fue consultado recientemente el actor de 50 años en el programa Impacto en el rostro, en donde repasó su trayectoria en la actuación.

“Me encantó el nombre (de la teleserie), lo encontré buenísimo, encontraba que estábamos en deuda con el mundo de los obreros en Chile”, señaló Francisco y destacó que dicho rubro debía aparecer en la televisión puesto que es “una fuerza laboral tremenda en nuestro país”.

Francisco Pérez-Bannen además destacó la importancia de consolidar el bloque de las teleseries a las 15:00 horas. “Ya estaba el de las 8, el de las 22 horas y agregar un nuevo horario era súper importante”, opinó el actor sobre la transmisión de Dama y Obrero.

En dicho espacio, el actor también se refirió al trabajo junto a su compañera en el rol protagónico. “Hicimos una pareja televisiva muy bonita, lo pasábamos muy bien y logramos transmitir ese amor con diferencia de clases sociales”, relató el intérprete que aceptó el trabajo por la realidad que retrataba.

Rechazar actuar en El Reemplazante

Considerando la extensión de la teleserie Dama y Obrero, Francisco Pérez-Bannen debió rechazar otras ofertas de trabajo… incluyendo un papel en El Reemplazante, serie que se estrenó en 2012 y que ha recibido tres premios Altazor y un Copihue de Oro.

Respecto a esa oferta, el actor explicó: “En ese minuto tenía otro ofrecimiento que tenía muchas ganas de hacer. Estaba la posibilidad de hacer El Reemplazante, de hacer una serie. Yo nunca había hecho una serie y me llamaba mucho la atención, encontraba que era una súper serie, me tincó mucho cuando me hablaron de ella”.

Es así como decidió conversar sobre la oferta con la directora de Dama y Obrero, María Eugenia Rencoret, junto a quien decidieron no aceptarla.

“(Le dije) me encanta el tema, la idea, me encantaría hacerla’. Ella me dijo que también ‘es importante que podamos ir consolidando ese horario’ (de la tarde) y le dije ‘yo soy parte de esta área dramática y si tú estimas que mi presencia es más útil ahí, vamos, hagámoslo”, recordó.

Finalmente, Francisco Pérez-Bannen dejó TVN después de protagonizar Dama y Obrero y se cambió a Canal 13, trabajando en la ex señal católica entre 2013 y 2018, en donde trabajó en telenovelas como Secretos en el jardín, Soltera Otra Vez 3 y La Reina de Franklin.

Actualmente forma parte del elenco de Demente, en Mega, en donde personifica a Gonzalo Leiva.

Revisa aquí el video: