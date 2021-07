Tutú Vidaurre habló de su comentado parecido con personaje de “Sex Education”

Un curioso comentario sobre María Jesús “Tutú” Vidaurre surgió en las redes sociales tras el estreno de MasterChef Celebrity: los seguidores de la competencia culinaria compararon a la actriz con Tanya Reynolds, quien interpreta a Lily Iglehart en la serie británica Sex Education.

La concursante del programa de Canal 13 tuvo su primera aparición con un peinado muy particular: dos moños tipo “tomate” en los costados, similar al de Lily. A esto se suman sus facciones, muy cercanas a las de la actriz británica.

La propia Tutú Vidaurre se refirió a este comentado parecido con la personaje de Sex Education. “¿La verdad? Me encontré muy parecida. Nos parecemos en el total del rostro y ella se mueve un poco torpe y yo también“, comentó la actriz nacional en conversación con Las Últimas Noticias.

Respecto de los comentarios que generó su apariencia, la aspirante a MasterChef señaló que “en general las redes sociales son muy hater, pero este comentario no me molestó para nada, me dio mucha risa y hay que intentar tomarse las cosas con humor. Y realmente sí me siento parecida”.

Además detalló que “sus caras son súper expresivas y las mías también. Creo que tenemos parecidos los ojos, coincidimos en el color del pelo y ella tiene la nariz un poco más finita y alta. Y quizás yo tengo un poco más de pera”.