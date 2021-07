Eduardo Vargas y su separación con Daniela Colett: “Somos padres de tres hijos y hay que tener una buena relación”

El rumor golpeó con fuerza a todos en redes sociales hace algunos días. Esto luego de una tajante y sorpresiva confesión realizó la modelo brasileña Daniela Colett respecto a su relación con el futbolista Eduardo Vargas, quien es el padre de sus tres hijos.

Colett, a través de sus redes sociales aseguró que había terminado su relación con el goleador de la Selección Chilena, algo que el propio delantero comentó en conversación con LUN: “con Daniela estamos separados. Eso también me lo preguntan y he respondido. Estos días que he estado recuperándome del covid-19 hemos estado todos juntos en la casa. Todos tenemos que estar encerrados”, dijo.

“Somos padres de tres hijos y hay que tener una buena relación. Eso no tiene nada de raro. Obvio que es duro separarse. A nadie le gusta pasar por estas cosas, pero trato de tener una buena convivencia“, agregó Vargas respecto a su separación con Daniela Colett.

El segundo covid-19 de Eduardo Vargas

Los últimos días no han sido fáciles para el ariete del Atlético Mineiro después de que confirmara que se contagió por segunda vez con covid-19.

“Esta vez no tuve los malestares de la primera vez que me dio covid-19, cuando incluso perdí el olfato y sufrí dolores de cabeza. Ahora fue diferente. Seguramente las dos dosis de la vacuna me ayudaron para no pasar lo mismo que cuando recién llegué a Brasil“, esgrimió en la conversación.

Contó cómo se volvió a contagiar con el virus: “Daniela se contagió y después los niños. Ahí me contagié nuevamente. Esta vez tuve dolores de garganta, pero nada más. La vacuna me sirvió, porque no fue como la primera vez. Así que estoy todo el día con los niños y haciendo mis rutinas de ejercicios”