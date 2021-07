De cantante a superheroína: Leslie Grace será Batgirl en película de HBO Max

Durante esta jornada se conoció que Warner Bros ya tiene a su nueva Batgirl: la actriz y cantante Leslie Grace será la encargada de dar vida a Barbara Gordon en la nueva película para la plataforma HBO Max, según consignó Deadline.

Pese a que la artista se adjudicó el casting que realizó el estudio, lo cierto es que ya había un interés en que participara en este filme, luego de su rol de Nina Rosario en la cinta In the Heights. Otras actrices que audicionaron fueron Isabella Merced, Zoey Deutch y Haley Lu Richardson.

La producción sobre Batgirl tendrá a Bilall Fallah y Adil El Arbi en la dirección. Ambos dirigieron la película Bad Boys for Live, que se estrenó el año pasado y fue protagonizada por Will Smith, Martin Lawrence y Vanessa Hudgens.

Además, el guión está a cargo de Christina Hodson, la misma escritora de Birds of Prey, la película que devolvió a Margot Robbie al traje de Harley Quinn.

Si bien se desconocen los detalles de la trama, sí se sabe que Barbara Gordon será el personaje detrás de Batgirl, rol que interpretará Leslie Grace, y que se presentó en 1961 como Betty Kane.

Leslie Grace, artista nacida en el Bronx y de ascendencia dominicana, ya cuenta con una exitosa carrera musical. Conocida como la “princesa de la bachata”, su carrera comenzó en 2011 con un cover de este estilo musical de “Will You Still Love Me Tomorrow”. Pero su salto definitivo fue en 2018 con “Duro y Suave“, su incursión en la música urbana.