Ganador de “Yo Soy” cumplió su promesa: celebró su triunfo comiendo completos

Fue a fines de junio cuando Nicolás Cid se convirtió en el flamante ganador de la tercera temporada de Yo Soy, programa de talentos de Chilevisión.

El ingeniero obtuvo la victoria por imitar a Steve Perry, mítico vocalista de la banda de rock y baladas Journey. Fue tras esta victoria que el cantante aseguró que lo primero que haría tras obtener el premio sería comer un completo, recogió el medio En Cancha.

Es así como el ganador de Yo Soy decidió cumplir sus dichos y celebró su reciente éxito comiendo un completo acompañado de una cerveza. “Y cumplí”, escribió en la publicación compartida en su cuenta de Instagram, en donde suma cerca de 30 mil seguidores.

A pesar de haber obtenido el primer lugar en el programa, Nicolás Cid continuó su vida “normal” después del galardón. Según contó en una entrevista, se desempeña como ingeniero en resolución de problemas y trabaja en una oficina durante todo el día.

“Soy especialista en mejora continua (resolución de problemas) en una empresa de telecomunicaciones. Ese fue el mayor desafío porque tuve que complementar las horas de ensayo, estudio del personaje, con mi pega normal. Como varios estoy desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en modo oficina, ahora con teletrabajo”, declaró Nicolás Cid entonces.

“En mi pega me ayudaron mucho con el tema del programa, de hecho hoy (martes) mi jefe me dijo que me tomara el día libre porque sabían que me iban a estar llamando por el programa”, aseguró entonces el artista, quien aseguró que recibió apoyo de la empresa en la que trabaja.