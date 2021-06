Ganador de Yo Soy seguirá trabajando como ingeniero y reveló qué hará con el premio

Nicolás Cid no es solamente el nuevo ganador de Yo Soy. También se dedica a tener un trabajo más “formal”, pues desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde de desempeña en sus labores de ingeniero en resolución de problemas.

Según consignó Las Últimas Noticias, el flamante ganador de Yo Soy, gracias a su imitación del icónico vocalista de Journey, Steve Perry, hizo congeniar su trabajo de oficina con las grabaciones del programa.

“Soy especialista en mejora continua (resolución de problemas) en una empresa de telecomunicaciones. Ese fue el mayor desafío porque tuve que complementar las horas de ensayo, estudio del personaje, con mi pega normal. Como varios estoy desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en modo oficina, ahora con teletrabajo”, declaró Nicolás Cid.

También afirmó que la empresa en la que trabaja lo apoyó completamente para que pudiera participar del estelar de Chilevisión.

“En mi pega me ayudaron mucho con el tema del programa, de hecho hoy (martes) mi jefe me dijo que me tomara el día libre porque sabían que me iban a estar llamando por el programa”, aseguró.

Ganador de Yo Soy: “Pagaré la cuenta de una clínica por una operación de mi abuela”

Por otra parte, el ingeniero y ganador de Yo Soy se refirió a lo que hará con el premio de 15 millones de pesos que obtuvo gracias a su triunfo.

“Lo primero que voy a hacer es pagar la cuenta de una clínica por una operación de mi abuela. Tiene 90 años y en el sistema público fue una tarea titánica, estaba sufriendo y no se lo merece, nos dio puro amor”, expresó Nicolás Cid.