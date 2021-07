“Me mató”: Rodrigo González revivió cruel broma de Eduardo Fuentes

La noche del viernes se emitió un nuevo capítulo del programa de Chilevisión Podemos Hablar, el show de conversación que en esta oportunidad contó con la presencia de Pamela Leiva, Gigi Martin, Marilú Cuevas, Adriano Castillo y Rodrigo González, quien se refirió a un episodio en el cual el periodista Eduardo Fuentes le tendió una broma pesada.

El animador Julian Elfenbein recordó un icónico momento protagonizado por Fuentes y González durante su paso por el programa “Abrazo de Gol” en 2019.

En aquella ocasión, el comunicador mencionó el paso del humorista por el Festival de Viña en 2016 con una cruel anécdota que casi lo hace llorar.

Tras ver el video y entre risas de los asistentes de Podemos Hablar, González explicó que “Fue con el afán de humillarme. La gente me pregunta si eso fue armado o no, Eduardo (Fuentes) es muy rápido. Su trabajo en Mentiras Verdaderas le proveyó de insumos para hacer reír”, explicó Rodrigo González.

El comediante recordó que previo a la broma el ambiente ya se encontraba bajo la emotividad, puesto que su colega Nathalie Nicloux, quien se encontraba compartiendo con el resto de los asistentes durante ese episodio, confesara que la carrera de Rodrigo fue una inspiración para que la actriz estudiara teatro.

“Yo fui a dar una charla vocacional a su liceo en La Florida, y ella dice en el programa que gracias a esa charla ella optó por estudiar teatro y yo me emocioné tanto y ella también y Eduardo ahí tirando la talla”, detalló Rodrigo González, agradeciendo de todos modos lo que provocó la broma de Eduardo Fuentes.

“Me decía ‘Rodrigo yo estaba tirando la talla y te veía tan, tan frágil que no sabía si terminarla o no’. Y me mató, me sirvió igual porque me viralizó de nuevo”, agregó entre risas.

En 2019, González publicó el momento en sus redes sociales y expresó “creo que nunca me habían hecho caer en una talla así. Maestro @fuentesilva no la vi venir”.