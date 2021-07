Carmen Tuitera tras el alta de su quinta hospitalización del año: “Tuve harto miedo”

Este año no ha sido nada de fácil para Carmen Castillo: la mujer conocida en las redes sociales como Carmen Tuitera, quien cuenta con más de 500 mil seguidores en Instagram, ya ha estado hospitalizada cinco veces en lo que va del 2021.

Hace tres días, la influencer salió de alta tras pasar tres días en la UTI debido a una neumonía por Covid-19 y otros tres días en cuidados intermedios.

A principio de año, y luego de que Castillo perdió la visión de su ojo izquierdo temporalmente producto de una neuritis óptica, diversos exámenes arrojaron que la autora de Weona, tú podí (2019), padecía de esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica y autoinmune.

A sus 32 años Carmen reflexionó sobre los episodios que ha tenido que sobrellevar. “Vengo de pasar seis meses muy complicados de salud. Cuando me despedí de mis hijos (Josefina de 7 y Santiago de 2), antes de internarme por Covid, lo hice pensando que no volvía” empezó contando la creadora de Brilla, Weona Brilla (2021) a LUN.

“Tuve harto miedo. Cuando estaba con oxígeno lloraba porque pensaba esto es lo último que me pueda pasar” agregó la también relacionada pública.

Castillo confesó estar vacunada con sus dos dosis, tras publicar una fotografía conectada a oxígeno desde el centro asistencial. “Esa foto, siento que generó conciencia. Gente conocida mía me dijo que oír esa imagen se fue a vacunar, porque no creía en todo esto” manifestó.

En la misma entrevista Carmen habló sobre su lucha constante contra “algo que fue incierto” y realizó hincapié en lo difícil que es saber cómo puede evolucionar la esclerosis múltiple. “Si no me mata esto, no me mata nada” agregó la escritora. “Prefiero el positivismo versus el pesimismo tóxico. Hn sido seis meses chocantes y de mucha reflexión. Valoro la vida, mis hijos, momentos que antes no lo hice, amigos, la gente que me sigue. Aprendí a vivir el aquí y el ahora más que mirando el futuro” señaló.

La impulsora del empoderamiento femenino explicó que tras la seguidilla de episodios que ha tenido que sobrellevar, el miedo es una arista que sigue presente en su vida. “Hoy mi miedo es despertar sin vista como me pasó en febrero”.

En la actualidad Carmen Tuitera se encuentra realizando trabajos artísticos, específicamente pintura en acrílico. Tanto es el desafío que se impuso por pintar que la artista local Karin Barrera le ofreció participar como emergente en la galería South Trip de Nueva York. “Ahora estoy en clases para aprender técnica” confesó.