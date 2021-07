Investigan a tiktoker Naim Darrechi por agresiones sexuales tras dichos durante transmisión en vivo

Polémica se ha desatado luego que el tiktoker Naim Darrechi expresara una serie de preocupantes dichos en una reciente entrevista.

Según detalla el diario español El País, el joven de 19 años expresó en una entrevista con el youtuber Mostopapi, que para evitar el uso de preservativo en sus relaciones sexuales, engaña a las mujeres fingiendo que es estéril. “Le digo, tranquila, me he operado para no tener hijos”, expresa Naim en el video.

Esto provocó que el ministerio de Igualdad, en España, solicitara a Fiscalía una investigación sobre posibles casos de agresiones sexuales de Naim a menores de edad.

La iniciativa a cargo de la ministra de Igualdad, Irene Montenegro, fue expresada a la Fiscal de Sala delegada de Violencia Sobre la Mujer, Teresa Peramato, a quien se le solicitó evaluar la veracidad de los graves dichos del joven.

En su argumentación, la ministra señaló que el tiktoker tiene más de 26 millones de seguidores y que, mayoritariamente, sus videos “son vistos por millones de personas, en su mayoría chicas muy jóvenes”. En la petición, pide a la fiscal identificar a posibles víctimas.

“Nos causa una gran preocupación el hecho de que se esté promoviendo entre la juventud la práctica denominada stealthing, consistente en quitarse el preservativo durante una relación sexual sin consentimiento de la mujer”, expresó Irene Montero.

“Esta práctica ya ha sido objeto de algunas sentencias condenatorias de Audiencias Provinciales, o más genéricamente la práctica de abusos sexuales mediante engaño a menores de 16 años, conforme al Código Penal actual, y posibles delitos de lesiones por contagio de enfermedades de transmisión sexual”, añadió.

Por su parte, Naim Darrechi se disculpó en redes sociales por sus dichos. “En la entrevista hice un comentario que estaba fuera de lugar y que no es cierto”, dijo en su cuenta de Instagram.