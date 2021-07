Tom Morello publicó fotografía con Ana Tijoux visitando la tumba de Víctor Jara

“Visitando la tumba del gran activista/ trovador chileno #VíctorJara“, dice la imagen que publicó el guitarrista estadounidense Tom Morello, en la que aparece con la cantante chilena Ana Tijoux, y que se viralizó rápidamente.

En el texto que acompaña a la imagen el músico que ha estado en Rage Against the Machine, Audioslave y Prophets of Rage, entre otras, además destacó la potente voz de Tijoux.

Lo anterior luego que la cantante chilena participara en la canción Lightning Over Mexico en el EP The Catastrophists que lanzó Morello con The Bloody Beetroots.

La fotografía fue publicada por Tom Morello durante la noche de este viernes, y en pocas horas ya ha acumulado más de 80 mil “me gusta”, y cientos de comentarios, muchos de los cuales son de fans chilenos.