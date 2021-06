The Catastrophists: Ana Tijoux será parte del nuevo disco de Tom Morello

Ana Tijoux sigue demostrando por qué es una de las voces más destacadas e importantes de nuestro país y a nivel internacional.

Y es que la rapera chilena actualmente hace noticia porque será parte del nuevo EP de Tom Morello, el legendario guitarrista de Rage Against the Machine y Audioslave.

El tema en el que colaborará Ana Tijoux para The Catastrophists se llama “Lightning Over Mexico”, el cual se cree que será una crítica social basada en el contexto latinoamericano.

Además, en este corta duración, que se estrenará este 18 de junio, Tom Morello trabajará con The Bloody Beetroots.

El día 18 de junio saldrá al mercado el nuevo proyecto colaborativo del guitarrista Tom Morello (Rage Against The Machine y Audioslave) junto a The Bloody Beetroots.https://t.co/voBn4D8uNB pic.twitter.com/oumAsSJd6U

— Mikel García (The Sound Of The Embryo) (@Mikel_Thesound) June 7, 2021