Los Teletubbies ya están “vacunados” contra el covid: incluso revelaron cuántos años tiene cada uno

“¿Quién está listo para salir y jugar?”, publicaron los Teletubbies en su cuenta oficial de Twitter, en la que compartieron las tarjetas que acreditan que están “vacunados” contra el covid-19 y en la incluso revelaron cuántos años tienen.

Recordemos que la versión original del programa infantil británico se estrenó en 1997 y alcanzó una gran popularidad a nivel mundial. Si bien en 2001 finalizaron las grabaciones, en 2014 se estrenaron nuevos episodios y al año siguiente se retomó de manera definitiva hasta la actualidad.

Por esta razón, tanto los fans del ayer como los de hoy viralizaron la publicación de los Teletubbies, en la que los personajes mostraron su Tubbycard, documento que “acredita” que Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa y Po recibieron las dos dosis de la vacuna contra el covid.

We’re all vaxxed! Just in time for a Tubby hot summer ☀️ Who's ready to come out & play pic.twitter.com/AtXTExaCMs

— Teletubbies (@TeletubbiesHQ) July 7, 2021