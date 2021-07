“Bienvenido Sir Aurelio”: Matías Assler presentó a su primer hijo con Juanita Ringeling

Durante esta jornada, el actor Matías Assler compartió la primera fotografía de su hijo Aurelio, fruto de su relación con la actriz Juanita Ringeling.

Muy a su estilo cercano a la naturaleza, escribió en su cuenta de Twitter: “Bienvenido Sir Aurelio Assler Ringeling al planeta Tierra. Welcome to the jungle“. Cabe destacar que esta frase es muy común gracias a aquella inolvidable canción de los Guns N’ Roses.

De acuerdo al posteo de Assler, el nacimiento de Aurelio fue el pasado 28 de junio. En los comentarios recibió numerosas felicitaciones por parte de colegas, amigos y fanáticos.

En primera instancia, había sido la periodista Cecilia Gutiérrez quien anunció el nacimiento del pequeño a través de su cuenta de Instagram. “Felicidades a los nuevos papás. Hoy nació su primogénito”, escribió la periodista en sus historias junto a una foto de los actores.

A mediados de junio, previo al alumbramiento, Juanita Ringeling compartió una imagen reflexionando sobre la maternidad durante su último mes de embarazo.

“Sólo sé que la maternidad desde el primer momento se hace física, gráfica, expresa. Y así también la ambivalencia se hace presente… la alegría, la soledad, el amor, el miedo, todo revuelto. Las madres perfectas no existen“, escribió entonces en su cuenta de Instagram, donde suma más de 440 mil seguidores.

En tanto, fue en marzo de este año cuando Matías Assler y Juanita Ringeling confirmaron que se convertirían en padres. “Aquí viene él o la más importante de la tribu. ¡Gracias Juanita. Te quiero! No todo es tan triste en la vida, acá va algo bueno y porque celebrar”, escribió Matías entonces.