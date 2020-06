Camila Hirane reveló que su relación con Matías Oviedo llegó a su fin: “Siempre es triste, así es la vida”

La actriz Camila Hirane conversó con Jordi Castel en El Aperitivo, programa transmitido por Revista Velvet, donde reveló que su relación con Matías Oviedo, con quien comparte pantalla en Verdades Ocultas, llegó a su fin tras varios años juntos.

La intérprete nacional partió contando que está pasando la cuarentena con sus perros, ya que desde hace algún tiempo “no vivo con Matías, y no estoy con Matías, no quiero mentirte, esa es la verdad, así es la vida, no es de tan recién, quizás no se sabía mediáticamente, mis conocidos sabían, es algo que tiene un tiempo. Siempre es triste, así es la vida, Jordi”.

Respecto a la pandemia, Camila aseguró que le preocupa que no hayamos tomado consciencia con lo sucedido y que todo regrese a la normalidad, como si nada de esto hubiera pasado. “Íbamos a un ritmo y una desconexión de lo importante, siento que podría haber sido esto o una guerra, pero energéticamente esta olla a vapor que se estaba calentando cada vez más, explotó. Claramente no podemos volver a lo que teníamos antes, es mi máximo miedo, que esto pase y que volvamos a mirar atrás y estemos exactamente igual. Eso es lo que más me preocupa, que no hayamos aprendido nada“.

Además, reveló que el encierro “me pilló grabando Verdades Ocultas, en plena temporada de teatro, trabajando a full, y todo se vio cortado, mi oficio es muy grupal, los actores estamos bastante complicados con esta situación. Los actores necesitamos trabajar, necesitamos actuar, es la única habilidad que tengo. Nuestra industria, audiovisual, de cultura está muy azotada por la pandemia”

Para reinventarse, está trabajando en una sitcom virtual con funciones online que se llama “Los Fakes” y que la tiene muy contenta, ya que “es un intento de reinventarse, me invitaron a mí a participar, es por zoom. Son unas cabezas flotantes que flotan en el espacio, un experimento muy divertido. Un poco buscarle lo teatral, hecho a puro pulso por gente muy talentosa, con ganas de hacer cosas, que la creatividad se les desborda“.