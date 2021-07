“Sentí susto”: Jacqueline Pardo, mamá de Arturo Vidal, adelantó su participación en “El Discípulo del Chef”

Jacqueline Pardo, la mamá de Arturo Vidal, ya probó la experiencia de El Discípulo del Chef, programa culinario de Chilevisión que estrenará un formato de competencia con famosos. De hecho, esta es la primera incursión televisiva de la madre del “King”, con el fin de mostrar sus cualidades en la cocina.

En entrevista con Las Últimas Noticias, Pardo —quien es estilista— contó que de a poco se ha ido adaptando al espacio, lo que no ha sido muy fácil.

“En primer término sentí susto, nervios, pero ahora como he estado viniendo al canal y he estado cocinando, me he ido relajando. He estado con la gente y es súper agradable. Entonces se me han ido quitando los miedos, los nervios”, expresó Jacqueline.

De hecho, la mamá de Vidal utilizó como técnica ver los capítulos anteriores del programa para empaparse en la dinámica. Y, dada su experiencia familiar, afirmó que tiene mucha confianza en sí misma como cocinera.

“Vi el programa, me gustó la dinámica, cocino rico, entonces esto me cayó como anillo al dedo. Mis hijos están felices porque es un nuevo desafío para mí. Mis nietos están locos porque ‘mami Jaque’ va a salir en la tele”, añadió Jacqueline Pardo.

Finalmente, reveló cuál es el plato que siempre sirve en su casa, especialmente a Arturo Vidal. “Lo que más me gusta preparar es la cazuela de vacuno, al final me gusta todo, pero lo que más me tinca es la cazuela de vacuno”, sentenció.

Junto con Jacqueline Pardo, los confirmados para participar en el programa son: María Eugenia “Kenita” Larraín, Camilo Huerta, Iván Cabrera, Kidd Tetoon, Bombo Fica, Felipe Izquierdo, Gala Caldirola, Constanza Ríos, Helénia Melán, Fabricio Vasconcelos y Víctor “Zafrada” Díaz.