Patricia Maldonado vende tazones y otros productos para mantener su canal de YouTube

Patricia Maldonado, además de ser la líder de Las Indomables, tiene un emprendimiento para financiar su canal de YouTube: ofrece tazones y otros productos a través de su web y redes sociales, con un cierto aporte mínimo.

El programa no ha estado exento de polémicas, tanto por los dichos de la “Maldo” como los de su compañera, la actriz Catalina Pulido. Sin embargo, y pese a la controversia, el canal logró alcanzar más de 100 mil suscriptores, y derivó en que la cuestionada animadora fuera premiada con el Botón de Plata de YouTube.

“Quiero agradecerles a ustedes, al que está en la casa, al que está en Chile, al que está afuera de nuestro país, al que nos ha seguido, al que ha sido tan fiel. Al que no nos ha abandonado en ningún momento. Muchas gracias. Este pequeño premio tienen que ponerlo en sus casas también. Un premio precioso”, celebró Patricia Maldonado tras el triunfo.

Así es que, con el fin de que el proyecto en YouTube prospere, los suscriptores de “La Maldito” tienen la opción de realizar aportes monetarios, mecanismo conocido como crowdfunding.

El tazón de “La Maldito”

Sin embargo, la venta de tazones de Patricia Maldonado también ha recibido críticas, ya que en su canal ofrece un tazón blanco que tiene grabada la palabra “Guichipirichi” y un beso de color morado.

Pero no sólo fue el diseño, ya que los espectadores se fijaron más bien en el precio del producto. “El aporte de los tazones nos ayudan a seguir haciendo tu programa favorito en YouTube. El aporte mínimo para obtener el tazón exclusivo es de $20.000, pero si quieren aportar más al canal… no les vamos a decir que no”, detalló Maldonado en la web.

De este modo, el valor del tazón oscila entre los $20.000 y, como está establecido en su página, los $999.999.999.