¿Habrá matrimonio? Pamela Díaz hizo inesperada confesión sobre su relación con Jean Philippe Cretton

Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton conforman una de las parejas más queridas de la televisión chilena del ultimo tiempo y en reiteradas ocasiones se hablado de un posible matrimonio. Por eso, la “Fiera” sorprendió a sus compañeros de Me Late Prime asegurando que querría casarse por tercera vez en su vida.

La pareja de figuras televisivas confirmó su relación a fines del año 2019 y hasta hoy sus seguidores han valorado mucho la relación demostrándolo en los comentarios que dejan en las publicaciones de Instagram de la pareja.

Ambos han compartido su amor y han dejado en la redes la evidencia de lo felices que son y la buena química de la que gozan, pese a su diferencia de edad.

Fue así que durante Me Late Prime, “La Fiera” sentenció que “me encantaría casarme muchas veces”. Con esto, la animadora quiso dejar atrás cualquier rumor sobre una posible crisis y distanciamiento de la pareja.

“Yo creo que ahora igual me voy a casar“, contestó Pamela Díaz sobre su relación con Jean Philippe Cretton, junto con afirmar que “cuando me pidan matrimonio.. No sé cuando me lo va a pedir“.

Aunque la empresaria chilena ya ha estado casada en dos ocasiones anteriores, primero con el exfutbolista Manuel Neira, su relación más larga (11 años) y matrimonio del que sus dos hijos mayores son fruto. Y en segundo lugar en 2017 cuando se casó con el empresario Fernando Téllez, con quien tuvo a su hija menor, hoy asegura estar preparada para un tercer anillo.

A la confesión, su colega Daniel Fuenzalida respondió “A ti te dicen la juegos olímpicos“, haciendo referencia a que la panelista contrae matrimonio cada cierta cantidad de tiempo, y provocando risas entre los presentes.