Camila Gutiérrez y su experiencia en OnlyFans: “La palabra empoderamiento está muy manoseada”

La escritora chilena Camila Gutiérrez, conocida por escribir el libro “Joven y alocada”, lanzó su OnlyFans en mayo de este año y contó detalles de su experiencia a Las Últimas Noticias.

Para contextualizar, el servicio de OnlyFans permite a una persona publicar contenido erótico a cambio de una suscripción paga. La plataforma creció un 553% el año 2020 y algunas celebridades como Cardi B o Mala Rodríguez se han creado una cuenta.

En su cuenta de Instagram, Gutiérrez tiene más de 88 mil seguidores. “Es importante tener un público para abrir un OnlyFans. “Hablo desde mí y sí, no sé si me pescarían mucho si no tuviera seguidores. Creo que he forjado mi carrera literaria, no solo escribiendo de lo sexual, pero también de eso, y creo que hay algún morbo de ‘esta galla escribe de eso, veamos que hace'”, explicó.

La mujer de 36 años cuenta que “en un principio era como: ‘ya, voy a mostrar solo un pezón’, y ahora cada vez me importa menos mostrar más cosas”.

El citado medio le preguntó si el desnudo es empoderador, a lo que la escritora respondió que “creo que la palabra empoderamiento está muy manoseada, está vacía de contenido. No me plantearía si esto es empoderarse o cosificarse como si fueran dos polos opuestos; las mujeres nos hemos entrampado en esta cuestión de que todo es estar empoderada o cosificada, y la vida es más rara e interesante que eso”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fui Jovencita (@__jovenyalocada__)

“Me pasa que me erotiza el deseo de gente que no conozco, me gusta ese intercambio, y ahí hay algo que excede el sentir que estoy empoderada o cosificada”, agregó.

Al ser una reconocida escritora, se podría suponer que esta experiencia podría valer como inspiración para un texto. Acerca de eso, la autora de “No te ama” dijo que “estoy llevando un diario de vida, pero no sé si haré algo con eso, ni si va a salir algo publicable. Son experiencias inusuales para mí, y ha sido interesante llevarlas registradas”.

También se refirió al diseño de estrategias para mantener al público: “No soy muy sistemática con el diseño de estrategias. Lo que sí es que me preocupo de actualizarlo seguido, al menos dos veces por semana”, destacó.

Más allá de lo práctico, la autora indagó en sus motivaciones: “Que otra persona se erotice con lo que hago me puede erotizar y, por eso, hago alguna cosa que no habría pensado antes. Yo sola me he ido poniendo más laxa con lo que muestro, lo interesante de OnlyFans es que una tiene el control de todo, y no hay por qué ceder a ninguna presión”.

Para finalizar, Camila Gutiérrez no especificó cuanto gana pero sí contó que “terminé con una pareja, y si no tuviera OnlyFans me tendría que cambiar de casa al tiro”.