Naya Fácil impactó a sus seguidores con producida sesión de fotos

Naya Fácil suele sorprender a sus seguidores con sus distintos cambios de look y ahora la figura se lució en una sesión de fotos de carácter profesional, producida por el sitio Viste La Calle y con el lente de Rodolfo Lertora.

La influencer publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes en las que aparece, por ejemplo, con un vestido rojo largo y vaporoso al viento, con el Costanera Center de fondo.

También hay otra foto de su rostro en primerísimo primer plano, en el que muestra su maquillaje y ojos de color gris. En otra pose se muestra desde un lugar en altura, con la ciudad detrás de ella, ataviada con un blazer brillante tipo vestido.

“Hace poco más de un mes fui parte de esta sesión de fotos donde me sentí muy cómoda, fue una experiencia maravillosa para mí y única, me encantaron todos los look, muchas gracias por invitarme y por el excelente equipo con el cual me toco trabajar”, escribió Naya Fácil en el posteo en el que publicó sus fotos.

Más tarde, cambió su foto de perfil en la red social y escribió un mensaje en sus stories: “Momentos de mi vida que tienen que quedar publicados. Estoy tan agradecida por todas las oportunidades que me dan“.

Naya Fácil tiene más de 833 mil seguidores en Instagram y suele interactuar con sus fanáticos en la red social. En el último año, la influencer ha modificado su color de pelo, su apariencia física y recientemente comenzó a usar frenillos.

Revisa aquí parte de la sesión fotográfica: