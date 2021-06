Efecto Betterfly: Mark González contó cómo ha sido su recuperación en el nuevo programa de ADN

Hoy se estrenó Efecto Betterfly, nuevo programa de ADN que será transmitido cada sábado a las 10:00 horas y que abordará diferentes temas como manejo de equipos, salud mental, tendencias, hábitos saludables y otros temas de contingencia.

En esta oportunidad, en el espacio conducido por Trinidad Infante y Sebastián Puga, la primera invitada fue Ángeles Romo, gerente de Startup Chile, quien explicó cómo nació la iniciativa que ya cumple más de una década y cómo se aplica al contexto actual.

Los primeros invitados de Efecto Betterfly

“He estado bastante bien”, expresó el ex deportista. “Me siento como si nunca nada me hubiera pasado“, aseveró aunque, antes de esta tranquilidad, pasó un episodio de incertidumbre sobre su futura salud. “Nadie está preparado para estas cosas”, señaló González, quien logró sobrevivir al padecimiento.

No obstante, aún le queda un largo camino de recuperación: “Sigo órdenes médicas donde no puedo realizar deportes por unos tres meses más y ya llevo tres. Y en estos tiempo de pandemia donde la ansiedad te come cuesta mucho”.

Finalmente, el último invitado al espacio fue Ricardo Ruiz, gerente de personas de Betterfly, quien explicó el objetivo de la plataforma: “Nuestro objetivo es la innovación”.