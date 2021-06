El ascenso a la fama de Khaby Lame, la estrella de TikTok que quiere convertirse en actor de cine

Ha reunido más de 905 millones de “me gusta” en TikTok y ya se está apoderando de las otras redes sociales. Se trata de Khabane “Khaby” Lame, un joven de Senegal (África) radicado en Italia que se ha convertido en toda una estrella de las plataformas.

El usuario de 21 años se creó una cuenta en dicha red cuando fue despedido en contexto de la pandemia del covid-19 en octubre del año pasado. “Estudié en una escuela superior de mecánica y trabajaba como operario”, contó en entrevista con el diario argentino Clarín.

Esta profesión la traspasó al contenido que lo llevó a viralizarse por su humor y “simpleza” para solucionar problemas cotidianos. En su contenido, el joven reacciona a videos virales de tutoriales, resolviéndolos de una manera más simple (y lógica).

“Ironicé sobre gente que hacía difíciles las cosas simples. Siempre así: en modo simple, haciendo ver que la simplicidad es lo mejor”, explicó Khabane al citado medio. Según detalló, pasa dos ó tres horas al día elaborando su contenido.

En tanto, no es sólo la “simpleza” del joven lo que atrae a sus seguidores. Junto a la resolución de los problemas, Lame realiza una serie de gestos que saca carcajadas en redes: “Noté que a la gente le gustaba mi expresión, mi mímica, y decidí continuar haciendo videos, mostrando esas cosas”.

Actualmente, Khaby Lame es propietario de la cuarta cuenta con más seguidores en TikTok con 67,4 millones de seguidores (después de @charlidamelio, 117,2 millones; @addisonre, 80,9 millones; y @bellapoarch; 71,8 millones), e incluso ya tiene su propio mánager y está cada día más cerca de su sueño: ser actor.

“De chico miraba mucho a Eddie Murphy y Will Smith, la más grande fuente de inspiración cómica. Me gustaría arribar al mundo del cine, hacer algo cómico o hacer televisión, pero estoy muy contento con todo lo que estoy viviendo”, expresó el joven que vivió su infancia en una casa popular de inmigrantes.

“La vida no era muy fácil, pero siempre fui feliz porque tuve amigos que me ayudaban, que estaban siempre conmigo. No teníamos mucho, pero éramos felices”, reflexionó. “Mis amigos siempre estuvieron conmigo. Ninguno permitió jamás que me insultaran o me discriminaran…”, señaló.

“El período de cuarentena fue muy difícil en marzo. Tuvimos que pasar meses y meses encerrados, y hubo mucho gente que no logró superarla. Muchos chicos también… Había una profunda tristeza y lo que quise fue llevar un poco de alegría”, expresó el joven

Revisa aquí algunos de sus videos:

