Pato Torres sobre su difícil separación: “Pareciera que somos como dos desconocidos”

Este jueves, Canal 13 emitirá un nuevo capítulo del programa De Tú a Tú, en el que Martín Cárcamo entrevista al actor Pato Torres sobre su vasta carrera artística, sobre todo en televisión, así como de su vida personal.

Lo anterior, en alusión a su quiebre con María Fernanda “Titi” García Huidobro, de quien se separó en septiembre de 2019. “Fue difícil, pero qué triste pensar, y eso sí me pone triste, es que el amor se haya acabado. Al punto de que hoy día pareciera que somos como dos desconocidos”, expresó la voz de Radio Corazón.

También habló de su mayor anhelo, que tiene relación con su familia. Manifestó que será “el hombre más feliz el día que yo esté en una mesa sentado con mis cinco hijos compartiendo y que mis hijos tengan una relación fluida y maravillosa. Ese para mí va a ser el sueño cumplido y tarea cumplida, o sea, ahora me voy”.

Su trayectoria

Pato Torres contó además que su madre se casó cuando tenía sólo 16 años, ya que “yo ya venía hechito”, deslizando que el matrimonio fue a causa del embarazo. Recordemos que el actor nació en 1953.

Su juventud no estuvo exenta de dificultades, especialmente en su época universitaria, ya que estuvo marcada por su participación en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

“Yo empiezo a militar en el FER (Frente de Estudiantes Revolucionarios), que era la rama estudiantil del MIR, y el ’73 yo me voy cagando para afuera, no más universidad, no más préstamos universitarios, no más nada”, narró el artista.

En el adelanto que publicó Canal 13 en sus redes sociales, se puede ver el momento en el que Torres se quiebra al hablar de un episodio complejo que vivió con su papá, el que recién se conocerá la noche de este jueves.

Por otra parte, Pato Torres también recordará su época televisiva en los años 80, cuando estuvo en el Jappening con Ja, en el que realizó diversos personajes, siendo Eglantina Morrison el más recordado, por su forma de hablar y sus frases cómicas.