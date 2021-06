Pamela Díaz y supuesta crisis con Jean-Philippe Cretton: “Estamos pasando por un momento muy raro”

Pamela Díaz, panelista del programa Me Late, entregó detalles a través de un live en Instagram, acerca del momento por el que atraviesa su relación con Jean-Philippe Cretton.

La animadora compartió en la transmisión con Rocío Marengo y Daniela “Chiqui” Aguayo, en el que “La Fiera” se refirió a su pareja y respondió algunas versiones sobre una posible ruptura de la relación, la que mantienen hace un tiempo y que sin embargo confirmaron durante el 2020, luego de que los constantes rumores no dejaran de aumentar.

En esta modalidad, los usuarios de la red social pueden dejar comentarios mientras sucede el Live, por lo que, mientras Aguayo los leía se detuvo y señaló “¿Por qué la gente me dice que te pregunte por Jean? (…) todo el mundo me dice ‘pregúntale por Jean’, ‘terminaron..’ ¿Qué salió ahora?”

Fue entonces que la comediante agregó que “Decirle a la pipol, que si hubieran terminado con este h… me hubiera contado porque no me voy a enterar por un live que terminó. O sea, hasta aquí la amistad. Imagínate enterándome ahora que terminaron. Le digo a la gente que no pueden haber terminado porque yo sabría, no estaría haciendo el loco aquí“.

“No poh, no hemos terminado, pero.. (finge llorar) Estamos pasando por un momento muy raro” declaró Pamela. “Cáchate la gente que es copuchenta, empiezo a decir algo, así como ‘terminamos’ y 3.600 personas. Pero cuando hablo de arte y de cultura no me pescan“, sentenció Diaz.

Aguayo respondió “qué vas a hablar tú de arte y de cultura, si no tienes idea. Oye, es que los famosos son así, com que dicen primero ‘estamos en una crisis, estamos tomándonos un tiempo y no se qué’, como para preparar a la gente. Y después de un par de semanas dicen ‘no, efectivamente terminamos'”.

Y por si fuera poco, la comediante volvió la señalar la preocupación de los seguidores en el live. “Oye Pame, la gente está super preocupada. yo no tenía idea que había esta preocupación que existía en el ambiente. La gente quiere saber si es verdad que terminaron o si es verdad que están pasando por un mal momento en la relación“.

“Amiga, no sé, no me preguntes más“, remarcó “La Fiera”.