Amparo Noguera se sinceró sobre su maternidad: “Nunca me propuse no ser mamá”

Este miércoles por la noche se emitirá un nuevo capítulo de De Tú a Tú, programa de conversación de Martín Cárcamo que tendrá como nueva invitada a la destacada actriz Amparo Noguera.

En ese diálogo abordó diversos temas, especialmente algunos vinculados a su intimidad, como la muerte de su madre, el porqué decidió no tener hijos y su extensa relación con su colega Marcelo Alonso, con quien ha trabajado en diversas teleseries. “Estamos como súper seguros de que somos pareja”, afirmó Noguera.

También reveló detalles sobre sus años de juventud, en los que se define como “una hippie combativa” y que también “era bien pava”.

La maternidad

En el episodio, Amparo Noguera también profundizó sobre sus razones para no ser madre y señaló que “yo nunca me propuse no ser mamá”.

“Estuvimos varias veces sentados en consultas de óvulos donados, de miles de cosas. Después llegaba el día del tratamiento y no me lo hacían”, expresó la actriz.

En esa línea, también habló de su madre, una profesora de religión que fue despedida por entregar un trabajo a sus estudiantes, el que no agradó a los directivos de su establecimiento. “No era linda, pero era muy atractiva, le gustaba mucho la vida social y depresiva”, contó Noguera.

Además, relató que a través de su tía se enteró que su madre tenía cáncer y que los médicos sólo le dieron tres meses de vida. Si bien pudo extender ese plazo, finalmente murió a los 63 años. “Me da miedo, no me quiero poner a llorar”, afirmó la actriz en la entrevista.

Según se puede ver en el adelanto que dio a conocer Canal 13, también participará en la conversación la hermana de Amparo, la actriz Emilia Noguera.