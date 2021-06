“Me he reído mucho”: Mónica González comentó la imitación que le hizo Stefan Kramer

El pasado viernes, Stefan Kramer compartió a través de sus redes sociales el quinto capítulo de Conociéndote, espacio en el que ha mostrado sus nuevas imitaciones a figuras públicas, especialmente de la política y el periodismo. La personificación más reciente fue la de la periodista Mónica González.

“Yo no estoy en ningún pedestal, por lo tanto, ¿quién soy yo para juzgar a alguien? Yo voy al dato, yo investigo, yo soy una periodista de calle, porque tengo calle, porque la calle te da vida“, fue parte de lo que dijo el comediante al momento de imitar a la Premio Nacional de Periodismo 2019.

En el programa Mentiras Verdaderas de La Red, el conductor Eduardo Fuentes le consultó a González sobre el video de Kramer, a propósito de las intervenciones que la experimentada periodista suele realizar en el espacio.

Mientras revisaba el video, la conductora de Pauta Libre disfrutó el momento y soltó carcajadas. “Me he reído mucho. Tú sabes que no veo mis entrevistas, no me veo en televisión, porque gesticulo mucho. No me veo porque no me gusto. Entonces fue tan divertido, me reí tanto, tanto. Mis hijas se rieron a morir”, confesó.

Además, afirmó que “admiro el trabajo de Kramer, es un tipo muy sensible, muy inteligente, que hace un trabajo como un artista de verdad, de excelencia“. Sin embargo, con algo de humor, objetó la imitación de la voz. “Yo pensaba que tenía una voz más romántica”, sostuvo Mónica González, entre risas.

En medio de la emisión del programa, Fuentes conversó con Kramer por escrito. “Estaba muy feliz de verte reír”, fue el recado para la periodista. “Me siento muy honrada”, expresó la periodista.

Horas después, el mismo imitador publicó en Instagram una galería de fotos en la que se muestra cómo su equipo de maquilladores y estilistas lo dejaron “igualito” a la entrevistadora.