Kate Middleton confirmó que recibió la primera dosis de la vacuna contra el covid-19

Este sábado, Kate Middleton, duquesa de Cambridge, confirmó que ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el covid-19.

Así lo contó en la cuenta de Twitter del palacio de Kensington, que divulga las actividades que realiza junto al príncipe William, en donde además agradeció a quienes forman parte de proceso de inoculación.

“Ayer recibí mi primera dosis de la vacuna Covid-19 en el Museo de Ciencias de Londres. Estoy muy agradecida con todos los que participan en el proceso. Gracias por todo lo que están haciendo”, escribió Kate Middleton.

Yesterday I received my first dose of the COVID-19 vaccine at London’s Science Museum. I’m hugely grateful to everyone who is playing a part in the rollout – thank you for everything you are doing. pic.twitter.com/h427iT0n4x

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 29, 2021