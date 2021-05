¿Qué es y qué significa identificarse como género no binario?

Durante esta semana la cantante y actriz Demi Lovato, recientemente anunció que se identificaba como no binario.

El termino no binario se usa para describir una identidad de género donde no existe una identificación completa en la categoría de mujer u hombre. Algunas personas pueden tener elementos de ambos o bien no identificarse con ninguno.

Para esto es imprescindible comprender la diferencia entre sexo y genero: el sexo describe a la persona desde la biología que porta desde el momento de nacer, basada en las características físicas o corporales de la masculinidad o la femineidad, según lo indican los cromosomas, las gónadas, las hormonas y los genitales.

Por otra parte, el género se contempla desde las actitudes, sentimientos y comportamientos que la cultura asocia al sexo biológico de la persona, según la Asociación Estadounidense de Psicología. También es válido decir que el género es una construcción social.

¿Cómo referirnos a lo no binario?

Para relacionarse respetuosamente con quienes se identifican de esta forma, lo primero es considerar el nombre y el pronombre que la persona pida que se use. Si no estás segura o seguro de qué pronombres utilizar o cómo referirte a la persona, lo más importante es preguntar.

Conforme el tiempo avanza las nuevas generaciones se comportan desde veredas mucho más abiertas con el resto y con ellos mismos. Es por esto que, para algunos, las personas son más que lo que su género define.

Por ejemplo, Demi Lovato expresó en su cuenta de Instagram que “cada día que nos despertamos, se nos da otra oportunidad y la oportunidad de ser quienes queremos y deseamos ser. He pasado la mayor parte de mi vida creciendo frente a todos ustedes… han visto lo bueno, lo malo y todo lo demás. No solo mi vida ha sido un viaje para mí, también vivía para los que estaban al otro lado de las cámaras. Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Estoy orgullosa de hacerles saber que me identifico como no binario y que oficialmente cambiaré mis pronombres a they/them (elle en castellano) en el futuro”

Y agregó que “esto ha llegado después de mucho trabajo de sanación y reflexión. Todavía estoy aprendiendo y entrando en mí misma, y no pretendo ser un experto o un portavoz. Compartir esto con ustedes ahora abre otro nivel de vulnerabilidad para mí. Estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos. Por favor, sigue viviendo en tus verdades y sé que te estoy enviando mucho amor” sostuvo la artista.