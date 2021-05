Demi Lovato anunció que es no binario: “Comparto esto y se abre un nuevo nivel de vulnerabilidad para mi”

Demi Lovato anunció este miércoles a través de sus redes sociales que se identifica con el género no binario, agregando que desde ahora en adelante oficialmente cambiará sus pronombres a “ellos-ellas”.

Usando un “hilo” de Twitter, Lovato explicó a sus fans que tomó la decisión después de una profunda reflexión y un “trabajo de sanación”.

“Todavía estoy aprendiendo y entrando en mí mismo, y no pretendo ser un experto o un portavoz. Compartir esto con ustedes ahora abre otro nivel de vulnerabilidad para mí”, dijo.

Demi Lovato puntualizó que “estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos. Por favor sigue viviendo en tus verdades. Te estoy enviando mucho amor”.

Today is a day I’m so happy to share more of my life with you all- I am proud to let you know that I identify as non-binary & will officially be changing my pronouns to they/them moving forward 💖

— Demi Lovato (@ddlovato) May 19, 2021