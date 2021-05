Billy Porter confirma que es VIH positivo: “Soy mucho más que ese diagnóstico”

El actor de 51 años, Billy Porter, se sinceró con The Hollywood Reporter y explicó cómo fue ser diagnosticado con VIH positivo en 2007 y haberlo mantenido en secreto.

Porter actúa en la exitosa serie POSE, donde encarna el papel de Pray Tell, un maestro de ceremonias VIH positivo de la escena queer de los salones de baile de la ciudad de Nueva York a finales de los 80 y principios de los 90.

Pose fue una oportunidad para superar la vergüenza (del VIH) y donde he llegado en este momento. Y la brillantez de Pray Tell y esta oportunidad fue que pude decir todo lo que quería decir a través de un sustituto“, dijo Porter y agregó también qué “mis músculos de comportamiento y disociación son muy, muy fuertes, así que no tenía idea de que estaba traumatizado. Estaba feliz de que alguien finalmente me tomara en serio como actor”.

El artista abrió las puertas al episodio oscuro por el que pasó y lo expresó en el articulo que él mismo escribió. “Yo era de la generación que se suponía que debía saber más, y de todos modos sucedió. Fue en 2007, el peor año de mi vida. Estuve en el precipicio de la oscuridad durante una década más o menos, pero 2007 fue lo peor” sostuvo Porter.

El resultado

“En febrero me diagnosticaron diabetes de tipo 2. En marzo, firmé los papeles de la bancarrota. Y en junio me diagnosticaron que era seropositivo. La vergüenza de ese momento, sumada a la que ya había acumulado en mi vida, me silenció, y he vivido con esa vergüenza en silencio durante 14 años. Ser seropositivo, de donde vengo, creciendo en la iglesia pentecostal con una familia muy religiosa, es un castigo de Dios”, dijo.

En un esfuerzo por proteger a su madre de la persecución por parte de su comunidad religiosa debido a su “rareza”, que por cierto, ya había sufrido en el pasado, es que inicialmente el actor decidió que nunca le diría su estado.

Sin embargo, la perspectiva cambió con el inicio de la pandemia por covid-19 y durante la cuarentena pudo reflexionar acerca del tema, decidiendo qué “todo el mundo tenia que sentarse y cerrar la boca” afirmó el premiado.

“Fue una casualidad. Tenía un grano en el culo, y cada vez era más grande y más duro, y entonces empezó a doler. Un día me dije: ‘Tengo que ocuparme de esto’, así que fui a la clínica Callen-Lorde y la chica de la recepción me dijo: ‘¿Quieres una prueba de VIH? solo cuestan 10 dólares’. Dije: ‘Sí, ya es hora’. Me hacía la prueba cada seis meses, como se suponía.” Contó el actor en el artículo.

“Así que fui, me drenaron el grano y me hicieron la prueba, y entonces el médico volvió y me miró. Yo estaba en plan ‘¿Qué?’ se sentó y yo le dije: ‘No. Noo’. Y me dijo ‘La prueba ha dado positivo‘”. Recuerda. “Durante mucho tiempo, todo el mundo que tenía que saberlo lo supo, excepto mi madre. Estaba intentando tener una vida y una carrera, y no estaba seguro de poder hacerlo si la gente equivocada lo sabía. Sería una forma más de discriminarme en una profesión que ya es discriminatoria”, confesó Billy.

“En el ultimo año empecé la terapia para comenzar el proceso de curación. Empecé a quitarme todas estas capas: haber sido enviado a un psicólogo con 5 años porque salí del vientre materno como una vieja reina; haber sido abusado sexualmente por mi padrastro desde los 7 hasta los 12 años, salir del armario a los 16 en medio de la crisis del sida” explicó.