“Después no nos quejemos de más Florcitas Motudas”: Marcela Vacarezza causó polémica con su tuit

Varios personajes del espectáculo nacional han usado las redes sociales para dar su opinión sobre las elecciones 2021. Algunos han hecho llamados para que las personas vayan a votar ante la poca participación que se ha visto. Una de ellas fue Marcela Vacarezza.

A través de Twitter, la esposa de Rafael Araneda, escribió: “Me encantaría haber estado hoy en Chile para poder votar. Sea de la tendencia que sea, aproveche esta oportunidad con voto informado y responsable. Después no nos quejemos de más Florcitas Motudas (solo por poner un ej.)“.

Recordemos que ella, su esposo y tres de sus hijos se encuentran viviendo en Miami, Estados Unidos, por el trabajo de Araneda en Univisión.

Las reacciones a sus palabras

Ante sus mensajes, varios la cuestionaron, pero como Marcela Vacarezza aclaró, esta vez los chilenos en el extranjero no podían sufragar. Igualmente, las críticas a la comunicadora siguieron, sobre por qué no volvía a Chile a votar.

“NUNCA he dejado de votar. Si hoy no lo hago es porque vivo en el extranjero hace 10 meses y esta votación NO contempla a chilenos residentes en el extranjero”, expresó y agregó: “Las reglamentaciones sanitarias no facilitan el ir a Chile. Residencia sanitaria y 10 días de cuarentena te hace un mínimo de una estadía de 12 días. ¿Fácil verdad?“.