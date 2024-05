Gareca defiende la nominación de Ulises Ortegoza para Copa América: “Tiene las condiciones para estar”

Santiago

En la charla con Los Tenores, Ricardo Gareca explicó su preferencia en la prenómina de Copa América por jugadores que no han tenido continuidad en el último tiempo, como Claudio Bravo, Gary Medel o Lucas Assadi.

“Creemos que son jugadores que pueden estar en cualquier momento en la selección. Que no jueguen en sus equipos es circunstancial, lo importante es que estén en condiciones de poder jugar. Los consideramos porque son muy importante. En el caso de Assadi, su equipo está en una campaña espectacular, no juega, pero está considerado por posición. Lo vemos con proyección, queremos verlo”, expresó, bajándole el perfil al hecho que Palestino, de destacada campaña este año, no tenga citados.

“Todos los clubes tienen el derecho de analizar y ver sus intereses, me parece bien, pero en este momento hemos escogido estos nombres”, aseguró Ricardo Gareca, que al momento de repasar el ámbito local valoró a Arturo Vidal, quien no estuvo en su nómina de marzo pasado.

“Lo veo bien, está en un grande de América, está participando en Copa Libertadores, ha tenido continuidad. Lo vemos como un jugador fundamental para Colo Colo. Ha tenido un buen rendimiento hasta ahora”, explicó, junto con apuntar sus argumentos para nominar al volante de Talleres, Ulises Ortegoza.

“En la medida que yo vea que tiene nacionalidad chilena, uno se enfoca. Me informaron que podía estar, es un jugador que nos interesa por la liga argentina, que es muy competitiva. Tiene las condiciones para estar, lo venimos siguiendo hace tiempo”, concluyó el DT de La Roja en el diálogo con Los Tenores.