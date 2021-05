Pedro Pascal le puso “like” a posteo de Gal Gadot sobre conflicto palestino-israelí y desató controversia en redes

Una vez más, Pedro Pascal se convirtió en lo más comentado de Twitter, pero no precisamente por sus labores artísticas. El actor fue criticado en la red social luego que una usuaria publicara que el protagonista de The Mandalorian le diera un like a su colega Gal Gadot.

En su cuenta de Instagram, la actriz compartió un mensaje en torno al conflicto palestino-israelí y la escalada de violencia en la Franja de Gaza, que ha dejado más de 80 muertos y al menos 487 heridos, según los últimos registros.

“Israel merece vivir como una nación libre y segura. Nuestros vecinos merecen lo mismo. Rezo por las víctimas y sus familias, rezo porque se acabe esa inimaginable hostilidad, rezo porque nuestros líderes encuentren una solución para que podamos vivir lado a lado en paz. Rezo por mejores días”, escribió Gadot, de nacionalidad israelí.

La publicación contó con el like del actor chileno-estadounidense. “Jamás pensé que Pedro Pascal podría decepcionarme así, pero aquí estamos”, escribió la usuaria que compartió el pantallazo.

La publicación desató una ola de comentarios en Twitter, aunque en su mayoría fueron críticas por “cancelar” a Pedro Pascal por entregar su opinión en un tema político.

No es la primera vez que ocurre este tipo de controversias vinculado al actor, ya que hace unas semanas reflotó el apoyo que entregó a una candidatura de Evópoli, correspondiente a un familiar.

Millenials descubren que Pedro Pascal puede tener opinión. pic.twitter.com/LJFkYWte3P — avgwar (@avgwar) May 13, 2021

Yo soy como Pedro Pascal, le doy like a las weas que escriben mis amigos en instagram y ni leo lo que dice porque me da paja — Ampi (@ampiciliina) May 13, 2021

Gente que ”funa” a Gal Gadot claramente no leyó su mensaje, que más políticamente correcto no puede ser. Ahora, el que funa a Pedro Pascal por el like, es directamente un descerebrado. pic.twitter.com/ZPMm0ufbeI — Rolo Campos (@RolandoCamposR) May 13, 2021

Entre que Pedro Pascal le dé un like a Gal Gadot y que Pedro Pascal sea un sionista hay como 87 pueblos de distancia po.

¿Como llegan a ese salto lógico? Es que es increíble lo ahueonaos que son algunos. — Andy Zepeda Valdés (@AZV04) May 13, 2021

La niña de la prefuna a pedro pascal pic.twitter.com/hvAWhh0p2J — Vanessa (@vanebeafari) May 13, 2021

Yo viendo que Pedro Pascal es tendencia // porque lo están funando pic.twitter.com/PQcnMnhaJY — daniela (@danialmond) May 13, 2021

Como funan al chileno más exitoso del año, no se dan cuenta que Pedro Pascal salvó la saga más popular del cine, SI UN CHILENO. pic.twitter.com/bkcmGLO38x — Eduardo Racchi (@eduracchi) May 13, 2021

Oe la funa de pedro pascal es de la wea mas estupida que he visto pic.twitter.com/FEV26IMGmA — Alexis_sin_H (@ZkodXV) May 13, 2021

Sin ser fan de Pedro Pascal porque mijito rico pero CUICO encuentro que funarlo por un like es muy de yuta moral. Por favor gente iluminada de esta red social hagan una guía para saber que hueá se puede decir o hacer para ser tan virtuosos e inmaculados como ustedes. — Ms. Chanandler Bong (@Pascal_ACF) May 13, 2021