Antiguo video de Pedro Pascal en el que apoya a familiar de Evópoli enfrentó a usuarios de Twitter

La carrera artística de Pedro Pascal ha crecido en los últimos años. Tras su participación en series como Game of Thrones y Narcos, se sumaron otros títulos como The Mandalorian y Wonder Woman 1984. Recientemente fue confirmado como el protagonista de la serie basada en el videojuego The Last of Us.

Sin embargo, recientemente surgió una polémica a través de Twitter, en la que un grupo de usuarios recordó que en 2016, el actor chileno-estadounidense apoyó la campaña de su prima-hermana Juanita Mir.

La militante de Evópoli y gestora cultural postuló como concejala por la comuna de Lo Barnechea, elección que finalmente ganó. Previo a los comicios, Pascal apareció en un video de campaña señalando que “estoy seguro, tengo toda la confianza del mundo, que (Juanita) será un gran aporte para la comuna”.

Algunos tuiteros cuestionaron este archivo, siendo que el actor respaldó la opción Apruebo en el plebiscito de octubre. En tanto, otros recordaron que la familia de Pascal tiene vínculos con la política.

Revisa aquí la discusión que se generó en Twitter:

Esto es real? Quien tiene el enlace de esto? pic.twitter.com/N4k8mzGVwU — Emet Perez-Omon #YoApruebo #PiñeraRenuncia (@TwiteroEnBici) February 26, 2021

pic.twitter.com/xZlbt44Uke — a hot pink bitch named that pupi (@thatpupi) February 26, 2021

Pedro Pascal debe estar llorando y secandose las lágrimas con la montaña de dolares pq no le perdonaste nunca la huea de hace cinco años xd el wn ni debe cachar que chucha es evopoli (y yo tampoco la vd) https://t.co/2xY3w959lW — Little Miss Obsessive (@astrokau) February 26, 2021

¿De verdad están cancelando a Pedro Pascal porque apoyó a su prima-hermana que va como candidata a concejala por Evopoli? Ya pos, hueá de él. Si él cree que ella es buena persona y que eso es suficiente para ser concejala, decisión suya. Y no veo sentido en irrespetarla. — Alejandro Basulto (@Ale_Basulto) February 26, 2021

Así q Pedro Pascal entregó apoyo a su prima-hermana Evopoli para Concejala hace 5 años? Terrible, oremos. — Marcelo Vera Álvarez (@Marcelo_Vera_A) February 26, 2021

más allá de que sea cuico, lo de pedro pascal apoyando a una concejala de evopoli hace 5 años atrás se me hace contradictoriamente estúpido porque él y su familia fueron exiliados de Chile en una dictadura de derecha??? medio hueón mi socio parece — la joni a $500 (@cindyc4to) February 26, 2021