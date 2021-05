La tristeza de Kel Calderón en el funeral de su abuela: “Me siento tan vacía sin ti… no sé cómo seguir caminando”

Este fin de semana, Raquel Argandoña y “Kel” Calderón anunciaron la muerte de su madre y abuela, respectivamente, Raquel Eliana De La Fuente Honorato.

En primera instancia, Argandoña compartió una foto negra en su cuenta de Instagram para luego confirmar la noticia con una foto de ambas que había subido hace sólo una semana. Por su parte, Calderón publicó una foto de su mano junto a la de su abuela en donde expresó: “Qué ganas de habernos ido juntas”, entre otras afligidas palabras.

En esta misma línea, licenciada en Derecho expresó un mensaje dirigido a su abuela materna en el funeral que fue transmitido en vivo la mañana de este domingo, palabras que compartió posteriormente en sus Stories de Instagram.

“¿Cómo se despide a alguien que debería estar aquí sentada? Mi abuela no estaba enferma, no olvidaba las cosas, no tenía grandes dolores, el sábado pasado hicimos un asado en su casa y nos reímos hasta que nos dolió la guata”, comenzó.

“Mi abuela era de esas mujeres que ya no existen, las que lo saben todo, pero no juzgan, sólo reciben, regalonean y aconsejan. La casa de mi abuela era una zona segura entre tanta locura, en su departamento se detenía el tiempo y cualquier problema quedaba fuera. Jamás una mala cara, jamás un ‘no puedes venir’, al contrario, siempre un plato de comida caliente, una sonrisa enorme por que la ibas a ver, siempre un consuelo”, escribió y aseguró que su abuela la recibió en los momentos más duros que ha atravesado debido a su compleja situación familiar.

“Tuviste la fuerza que yo no tuve, tuviste la garra para ser mi familia completa cuando yo no tenía una, cuando no tenía a nadie, y tú pusiste el hombre y decidiste pasar tu última Navidad conmigo para que yo no estuviese sola”, expresó Kel. “Tu casa era paz y tranquilidad y hoy siento que vivir en esas calles ya no tiene sentido, desde ayer son calles vacías, mi zona segura ya no existe”, añadió.

“No puedo negar que mi corazón está partido en mil partes, porque la verdad es que no sé dónde estás”, dijo dirigiéndose a su abuela, que murió a los 93 años.

Y luego expresó: “Hoy te lloro porque me siento sola, porque ya no sé dónde voy a ir. Sé que la gente le consuela decir que ahora tenemos un angelito que nos cuida del cielo, pero yo sólo me siento tan, tan vacía sin ti, siento que la vida se llevó mi escudo y mis zapatos y no sé cómo seguir caminando.”.

“Se supone que nos teníamos que ir juntas, pero me dejaste aquí, y sólo puedo pedirte que me cuides, que nos cuides a todos, y que le mandes mi amor a mis otros abuelos que están donde quiera que tu estés”, expresó Calderón.

