“Soy el Mandalorian”: El tierno saludo de Pedro Pascal a un niño enfermo que se hizo viral

“Santiago, soy Pedro Pascal, el Mandalorian“, así comienza el tierno mensaje a través de un video que el actor aceptó grabar para el hijo de Fabiola Vera en el aeropuerto de Santiago, quien al verlo no dudó en acercarse a pedirle un saludo para Santiago, que sufre de retinitis pigmentosa.

Fabiola señaló en su cuenta de Twitter que el actor chileno del momento no dudó en enviar un “cariñoso” saludo luego que ella le comentara el fanatismo del niño por la serie que protagoniza y de su enfermedad. “Un encanto de persona”, agregó la mujer.

En otro tuit agregó la selfie que se tomó junto a Pascal, ambos con mascarilla y con él sosteniendo el pasaporte en su llegada al país.

Este es el segundo registro que se viraliza del actor en el aeropuerto, luego que se conociera una fotografía junto a un auxiliar de aseo del terminal aéreo, que lo ubicó luego que se realizara el PCR que deben realizarse todas las personas que ingresan a Chile.

@PedroPascal1 hombre encantador. Si no hubiese sido por mi hijo Santiago no me acerco a pedirle un saludo para él, Santi fanático de #Mandalorian #pedropascal no podía no hablarle de él y su enfermedad. Un sueño #retinitispigmentosa conozcan a @Retinitis_chile @PerrosGuiaChile pic.twitter.com/nQFmzBpEzr

— Fabiola (@fabyverabetanzo) May 7, 2021