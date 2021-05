“Me fui a negro”: joven sanitizador que se sacó foto con Pedro Pascal reveló detalles del encuentro

Es uno de los actores del momento y, por supuesto, su llegada a Chile no pasó inadvertida. Luego de sortear diversas dificultades para ver a su familia, producto de la pandemia del covid-19, Pedro Pascal arribó al país durante la mañana de este jueves.

Pero al igual que todo pasajero que ingresa al país, debió realizarse el examen PCR de rigor. Ahí fue donde lo ubicó Diego Contreras, auxiliar de aseo y quien realiza labores de sanitización en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

El joven tuvo la oportunidad de tomarse una fotografía junto a la estrella de The Mandalorian. Tras publicarla en su Instagram, se viralizó y los fanáticos llenaron Twitter con mensajes, memes e incluso invitaciones a comer, mencionando el “arroba” del actor.

En conversación con LUN, Diego contó la historia detrás de la instantánea. Una compañera de trabajo le avisó que Pascal se encontraba en el sector de los PCR, “porque sabe que me encanta Star Wars”, expresó.

“Me fui a negro, quedé en shock. Nunca me había pasado algo así en la vida“, agregó el joven sanitizador. Sin embargo, obtener la fotografía no fue sencillo, ya que “por protocolo uno no se puede sacar fotos con los pasajeros, pero le pedí permiso a la enfermera encargada y me dijo que sí“.

Luego, procedió a relatar el diálogo que tuvo con Pascal. “Él estaba sentado, ya le habían tomado el examen, y le dije: ‘Hola, Pedro, soy fan, ¿una foto?’, y me respondió: ‘Sí, dale nomás, no hay problema’. Fue súper buena onda. La foto me la tomó una compañera TENS”, contó.

Finalmente, el joven Diego afirmó que “fue demasiado impactante para mí porque yo soy fan de Star Wars de toda la vida y me encanta el cine. Además que ya se estaba terminando mi turno, si él pasa 10 minutos después jamás lo habría visto“.