Vesta Lugg sufrió asalto en Buenos Aires: “Me lo estoy intentando tomar a la liviana”

A través de una serie de stories en su Instagram, Vesta Lugg relató que hace dos semanas sufrió un asalto en Buenos Aires y le robaron su teléfono celular. Desde entonces ha debido sortear algunas dificultades para realizar su trabajo, en especial el contacto por WhatsApp, ya que usaba un chip canadiense.

“He estado un poco desaparecida porque hace un par de semanas me asaltaron en Buenos Aires y me robaron el teléfono”, relató la modelo.

También señaló que ha contado con el apoyo de su pololo, el futbolista Pablo Galdames, “que ha sido un angelito de Dios y ha compartido conmigo todos sus dispositivos para poder de vez en cuando usar Instagram“.

Luego, Vesta Lugg reflexionó acerca de lo mucho que una persona puede depender de un smartphone: “Ha sido muy loco, porque ahora que no tengo teléfono me estoy dando cuenta de la cantidad de tiempo que lo uso en forma innecesaria“.

“Y me doy cuenta también de que todo el resto también está en el teléfono. Es parte de la evolución y de cómo nos comunicamos. Yo lo entiendo. No estoy haciendo ninguna crítica. Ha sido una liberación”, remarcó.

Finalmente, la también cantante puntualizó que “me lo estoy intentando tomar a la liviana, porque estoy bien. Estoy sana. No me pasó nada grave”.