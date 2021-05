“Nuestro pequeño milagro”: Ingrid Parra anunció su embarazo con emotiva publicación

“Llevo un par de días escribiendo esta nota”. Con estas palabras, Ingrid Parra comienza el emotivo texto que publicó durante esta jornada en su Instagram para anunciar su embarazo.

La actriz detalló cómo ha vivido este proceso. “Nosotros como familia hemos caminado un espacio tiempo extraño… a veces doloroso, sin entender, sin creer, muchas veces desolador… es un camino duro, sí. Pero el amor es más grande, el amor todo lo cura”, expresó Parra.

Agregó que “somos una familia que esperó por dos años dos meses la llegada de otro integrante y como todos ya saben nos costo un montón muchos llantos y penas (…) Nuestro pequeño milagro ahí está“.

Luego, la “Peka” relató que con su pareja tomaron la decisión de realizar una fertilización in vitro. Sin embargo, se llevó una sorpresa. “Lo planeamos, nos relajaríamos primero como familia y disfrutaríamos de unas lindas vacaciones, dejamos de pensar en la decisión tomada porque ya era así y punto… y en las mismas vacaciones nos enteramos de nuestro pequeño milagro“, manifestó.

“Sin saberlo teníamos ya un par de semanas de embarazo y nos inundamos de sentimientos nuevos para todos… no fue necesario el tratamiento. Y nos reíamos de todo y de nada… era para no creer, después del diagnóstico que teníamos… decidimos relajamos y disfrutamos las vacaciones a concho, llegamos a Chile exámenes y ya”, escribió.

En esa línea, Parra hizo un llamado a no perder la fe y también dijo que aún no han decidido el nombre que llevará el bebé. “Esta nota de amor es para contarles a todas esas mujeres y hombres que me escribieron contando sus historias y sus ganas de ser padres, los leí a todos y créanme que me ayudaron mucho”, señaló.