“El vacío no se llena con otra relación”: Dr. Cristián Arriagada repasó su duelo tras muerte de Javiera Suárez

Próximamente, el cirujano plástico Cristián Arriagada publicará su libro Historia de un milagro. Cartas a Pedro, que honra la memoria de su esposa Javiera Suárez y lleva el nombre del hijo que tuvieron ambos, Pedro Milagros.

En entrevista con Revista Ya, el médico habló sobre cómo han sido estos últimos dos años sin la periodista, quien falleció el 12 de junio de 2019, tras una larga lucha contra el cáncer.

El duelo de Arriagada no ha sido sencillo. “Al principio me costaba lidiar con el tema. Tener una pena y un dolor terrible, pero sentir al mismo tiempo que está descansando”, explicó.

“Me puse a leer y me topé con estos libros que abordan el tema y es rico sentir que es normal y que tiene que ver con aceptar que la persona que uno ama está descansando, y eso es más importante que el dolor que yo pueda sentir por no tenerla. Desprenderse y dejar ir entrega este alivio, no por uno, por ella también”, detalló.

El cirujano contó que tras la muerte de Javiera Suárez sus días han sido distintos. Al escribir su libro, logró percatarse de que hay cosas que aún no supera y otras que han ido sanando con el tiempo.

Además, expresó que ha tenido que lidiar con el vacío que dejó su esposa, el cual asegura que jamás se llenará con otra relación. Sin embargo, sí le gustaría formar una familia más adelante.

“Muchos preguntan “¿Cuándo otra relación? Estás joven”, pero el vacío no se llena con otra relación… me encantaría hacer familia. Lo que tuvimos la suerte de tener y generar, esa familia potente y vivir todos juntos”, expresó el doctor Arriagada.

Agregó que “nuestro sueño con la Javiera era tener hijos, perros, una casa y todavía lo quiero. No sé si quiero más hijos, pero sin duda, quiero ese núcleo, entregarle a Pedro vida en familia“, explicó, aclarando que su prioridad es su hijo.

En esta línea, el cirujano relató cuál ha sido su aprendizaje tras la pérdida de Javiera Suárez y expresó que “no se puede hacer el quite ni al dolor ni a la muerte“.

“Hay que aprovechar lo que uno tiene. Pasa con la misma pandemia, que no te enteras de lo rico que era salir y estar con amigos hasta que lo perdiste… Uno está tan metido en sus propios problemas y dinámicas que te pierdes de que hay gente peor, hay que dedicarles tiempo a los demás. Mirar un poquito más allá de tus propios conflictos”, repasó.

Además, explicó cómo ha sido vivir la paternidad en medio de la redacción de su libro y en el contexto de la pandemia del covid-19, asegurando que ha sido como “realizar un curso intensivo de paternidad”.

“En este ejercicio de escribir, también, pienso harto en qué haría la Javiera. Intento llenar ese espacio que en verdad no puedo llenar completamente, pero pienso qué habrá hecho una mamá, algo más creativo, más cariñoso. Estoy súper agradecido de la oportunidad de tener este espacio en cuarentena con Pedro. De otra manera, no se habría dado”, finalizó.