“Ha sido increíble vivir estos meses tan juntos”: Doctor Cristián Arriagada contó cómo vive la cuarentena con su hijo Pedro Milagros

“Al igual que para todos han sido meses complicados, de mucha incertidumbre y que nos han obligado a cambiar toda nuestra estructura diaria”. De este modo, el doctor Cristián Arriagada define cómo ha sido su cuarentena junto a su hijo Pedro Milagros, fruto de su matrimonio con la periodista Javiera Suárez, cuyo fallecimiento producto del cáncer cumplirá un año esta semana.

El aprendizaje que obtuvo a partir de la experiencia que vivió junto a su mujer es la columna vertebral de las charlas que realiza, en las que aborda el optimismo y el encontrar el propósito a la vida, desde un punto de vista científico. De hecho, es posible revisar en Instagram una de estas exposiciones, que ya cuenta con más de 30 mil visitas.

En conversación con LUN, el médico cirujano señaló que “lo que propongo en la charla es una mirada más real o cercana de lo que es el optimismo o pensamiento positivo y de sus beneficios demostrados“.

“Lo interesante es que nuestra experiencia con Javiera fue en el contexto del cáncer. Para mí, formado en la escuela más tradicional de medicina, todo esto era súper desconocido”, explicó Arriagada. “Lo que aprendimos es que en los momentos más límites de la enfermedad es cuando más hacía sentido buscarle un lado positivo, una enseñanza, un valor al sufrimiento, al dolor y a la incertidumbre: eso nos ayudó mucho a vivir con el cáncer”.

Acerca de cómo ha vivido esta cuarentena con Pedro Milagros, de tres años, y con su perro Bartolo, el médico afirmó que tienen rutinas y ratos en los que bailan juntos. “Personalmente ha sido un regalo poder pasar tanto tiempo con Pedro. Entiendo que para muchos padres se hace difícil la vida con niños en la casa y lo demandante de mantenerlos al día con las clases online”, subrayó.

“Yo tengo la suerte de que Pedro es chico y se adapta fácilmente a casi todo. Ha sido increíble vivir estos meses tan juntos todo el tiempo, te permite ser más cómplices y participar de todo su día“, reflexionó el doctor Arriagada.

Acerca de lo que ha vivido en este año reciente y a propósito de las charlas que realiza, afirmó que “Pedro es la razón más inmediata para levantarme y sonreír todos los días, pero me pasó que me cuestioné mucho el porqué la vida se llevó a Javiera y me dejó a mí acá”.