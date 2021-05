MC Hammer subió video del “Profesor Rossa” en su Twitter que incluyó uno de sus grandes hits

En noviembre de 2018, surgió en Facebook un grupo llamado “El mismo video del Profesor Rossa bailando diferentes canciones”, referentes a una escena del extinto programa en el que el personaje de Iván Arenas realiza un curioso baile en tenida deportiva.

Desde entonces, dicho registro se ha viralizado durante estos años y suele aparecer con distintas canciones de fondo, de todos los estilos posibles. También se han añadido otras escenas en las que el Profesor, junto a Guru Guru y Don Carter, aparecen bailando o tocando instrumentos.

Precisamente uno de esos mix audiovisuales fue subido en el Twitter de @prensaportalnet, con la canción “It’s All Good” de MC Hammer, un hit que data de 1994.

Dicha cuenta etiquetó al rapero estadounidense, quien durante esta jornada replicó el video en su propia cuenta, con la frase Do the thang mane (que en inglés hace alusión a la peluca del Profesor Rossa) y algunos emojis.

Por supuesto, esto causó furor entre los seguidores del artista, y uno de ellos le escribió thank you for everything, a lo que MC Hammer respondió con emojis de choque de puños.