“Me siento distinguido”: José Antonio Neme comentó imitación que le hizo Stefan Kramer

Este viernes, Stefan Kramer compartió en sus redes sociales la imitación a un nuevo personaje público. Se trata del periodista José Antonio Neme, el que fue personificado en términos de voz, rasgos físicos y el colorido de su vestuario.

Luego de su programa en Radio Pudahuel, el comunicador conversó con FMDOS sobre la caracterización del comediante. “Es un homenaje, él lo hace con un sentido de respeto. Uno tiene que tener sentido del humor y yo soy un tipo que me río de mí mismo todo el tiempo“, afirmó.

Agregó que “yo no tengo problemas ni con mi sexualidad, ni con mis modos, ni con mis gestos. Soy muy honesto, si me hubiese molestado lo diría, pero nada, al contrario, me siento distinguido“.

Respecto de si Kramer consiguió personificarlo bien, Neme detalló que “encuentro que la voz está bien lograda, además de la voz, los gestos, la ropa que también me parece que es buenísima. Pero el contenido, lo que dice es lo que yo diría. Él no solamente observa los gestos, la forma, sino que también pone la atención al fondo y eso hace que su trabajo sea aún más magistral”.

Revisa la imitación de Stefan Kramer a José Antonio Neme aquí: