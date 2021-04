Gisella Gallardo fue internada de urgencia por una trombosis pulmonar: “Gracias por tanta preocupación”

Una compleja situación vivió en las últimas horas la licenciada en Comunicación Social, Gisella Gallardo, luego de ser internada de urgencia en una clínica de Santiago tras sufrir una trombosis pulmonar.

La esposa de Mauricio Pinilla (exUniversidad de Chile y Coquimbo Unido), confirmó a través de sus redes sociales el problema médico que sufrió: “Instamig@s gracias por tanta preocupación. Efectivamente tengo un infarto al pulmón-trombosis pulmonar“, escribió.

“No tengo Covid, gracias a Dios y nunca he tenido. Ahora a cuidarme más que nunca, para no volver a pasar por este dolor y angustia. Gracias a mi familia y amig@s por estar siempre y sobretodo a Dios por una nueva oportunidad”, agregó Gallardo.

Durante la presente jornada, tanto Gallardo como Pinilla mostraron en sus cuentas de Instagram como era atendida en el recinto médico.

