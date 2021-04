“He probado todas las drogas, salvo la heroína”: Felipe Bianchi desclasificó los excesos de su vida

El periodista deportivo Felipe Bianchi desclasificó los excesos de su vida, y aseguró que ha probado “todas” las drogas, menos la heroína.

En conversación con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, expresó: “La heroína me da susto, me da susto pincharme, pero he probado hongos, marihuana (que nunca me gustó), cocaína, ácido, de todo“.

“Entiendo que es súper riesgoso, sobre todo si es que te quedas pegado, pero por suerte no es mi caso. He podido hasta dejar el cigarro sin problemas, pero lo he probado todo”, afirmó.

De igual forma, aclaró que hoy en día no consume drogas, pero que sí las usó en el pasado. “Jalé en alguna etapa de mi vida, los pitos nunca han sido muy importante, porque me hacen mal, extrañamente, y con el ácido tuve una experiencia un poco rara”, reveló.

Según relató, una vez se iba yendo de una fiesta y que una amiga le puso una estampilla de ácido en la boca y terminó viendo en su cabeza la lista de su curso del colegio y la podía recitar, también empezó a ver formaciones de equipos de fútbol de determinados años. “Estuve cinco horas sin poder dejar de generar información. Así que nunca más. No sé qué me dieron esa noche”, expresó.

“Gracias a Dios, porque no mucha gente puede decirlo: pude usar la droga y que no me usara a mí. Muy peligroso, porque yo creo que hay una cosa que es fundamental, cuando a uno le gusta su trabajo más que nada en el mundo, no lo pones nunca en riesgo. No hay nada que me guste más que trabajar”, declaró.

Curiosos hábitos

Por otra parte, Bianchi reveló curiosos hábitos que tiene. “La gente considera normal ser desordenado, que la ropa esté desordenada, eso es lo anormal. ¿Tú consideras normal que haya una camisa roja al lado de una amarilla? Cuando todos los azules van juntos, luego todos los colores terra. Yo no soy el enfermo, es el resto de la gente“, dijo riendo. También todos sus ganchos de ropa son del mismo material y color.

El periodista confesó que le gusta la ropa, es uno de sus temas principales. “Soy un tipo que tiene libros de ropa, de tipos de tela, de historias de marcas, de sastrerías, de distintas etapas de los botones. Me gusta el tema”, señaló.

De igual forma, detalló que sus conversaciones de WhatsApp y correos están siempre en blanco, ya que borra cada llamada, mensaje o e-mail tras recibirlos. “Me gusta que esté blanquito, que no haya nada“, explicó.

Felipe Bianchi también recordó su separación de la periodista Consuelo Saavedra, tras una infidelidad de él, y su matrimonio con María Teresa Undurraga.

Puedes revisar el capítulo haciendo clic aquí.