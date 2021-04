“No pasar más de media hora sin moverse”: Recomendaciones para mantener un teletrabajo sano en Corre por tu Vida

En Corre por tu Vida de este sábado 10 de abril, Óscar Milla, kinesiólogo, conversó con Karin Yanine sobre la compatibilidad del ejercicio con la cuarentena y el teletrabajo.

Respecto a la franja horaria entregada por el gobierno, el experto recomienda “salir de la zona de confort y atreverse a vivir la experiencia (de salir temprano), porque el ánimo con que enfrentas el resto del día es maravilloso. Aunque no sea el horario ideal, hay que atreverse y tomarlo”.

Además de ser kinesiólogo, Milla también es especialista en calidad de vida laboral. Es por esto que, también, tiene recomendaciones para el resto del día. “Hay que tomar las horas de la mañana para hacer deporte. Si es que no puede, tiene que hacerse el tiempo para hacer ejercicio en la casa. En internet hay muchas rutinas y hay que saber administrar el tiempo. No podemos quedarnos solo con el movimiento que hacemos en la casa”, afirmó.

Milla también apunta a la hora de sentarnos a trabajar, rechazando hacerlo desde la cama. “Lo ideal es que tengamos la silla más cómoda, la mesa más cómoda, buena luz, buena postura y buena ventilación”, puntualizó. También nos advierte de los riesgos de lesionarse, “las lesiones más peligrosas son las silenciosas, empiezan con pequeñas molestias, lesiones de columna, abdominal, cuello… después cuestan mucho sacarlas”.

La última recomendación que nos deja el experto tiene que ver con el tiempo que estamos frente a la pantalla. “Recomiendo no pasar más de media hora sin moverse en frente de un escritorio. El cuerpo no está adaptado para estar sentado o acostado por muchas horas. No pasar más de 40 minutos sin moverse y después por lo menos cinco minutos para moverse y estirarse”. explicó el kinesiólogo.

Comenzar a usar la bicicleta

Elisa “Chichi” García, campeona de mountain bike, también dio opiniones y tips para empezar a salir en dos ruedas. Una de las preguntas que hicieron varios auditores fue: ¿Cómo hago para ir a pedalear al cerro si no puedo desplazarme en un vehículo? La respuesta de García, para los que no tengan la suerte de vivir cerca de un cerro, es adaptarse a la situación, salir a la calle, pero no por la vereda: buscar ciclovías, parques y tratar de sacarle provecho a la situación”.

La seis veces medallista de los juegos panamericanos también se refirió a la franja horaria deportiva. “Creo que es super buena la ventana q nos están dando, me encantaría que pudiese crear un hábito en los chilenos. Aunque parece un esfuerzo grande, al correr de los días cada vez se hace más fácil y luego se transforma en una necesidad”, puntualizó.

Finalmente, la destacada deportista indicó que, para mejorar en nuestro pedaleo, podemos hacer un fortalecimiento general del cuerpo especialmente en la zona abdominal, dorsal y lumbar. Ahora bien, si queremos hacer ciclismo de montaña, debemos trabajar el tren inferior, a la vez que brazos y pectorales.

Jugos para todos

El tercer invitado del programa, Benjamín Medina, presentó un nuevo producto: un jugo en polvo con probióticos, vitamina C y D que “fortalece el sistema inmune, cubre el estomago con “bacterias buenas” que evitan que las “bacterias malas” puedan alojarse. El desarrollo que estamos buscando es ese, estamos yéndonos hacia saborizantes naturales, colorantes naturales y endulzantes menos calóricos como Stevia o sucralosa” explicó.