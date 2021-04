Javiera Eyzaguirre desclasificó fotos antiguas junto a su abuela Delfina Guzmán con motivo de su cumpleaños

La directora de cine Javiera Eyzaguirre compartió una serie de imágenes para celebrar el reciente cumpleaños de su abuela, la actriz Delfina Guzmán.

La también directora de teatro cumplió 93 años esta semana y, para celebrar, Eyzaguirre decidió compartir algunas fotos de su infancia.

“¡Hoy esta de cumpleaños mi abuela! Y quiero celebrarla a distancia… Hoy la llamé. ¡Y estaba tan feliz! Tan agradecida con ese pequeño gesto. Me emocionó mucho y pensé que tengo que conectarme más con mi corazón y esos pequeños gestos que a veces es justo lo que necesitamos, nada más. ¡Feliz cumpleaños titita! Te amo”, expresó en su cuenta de Instagram junto a los registros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ✨Javiera Eyzaguirre✨ (@javieyzaguirre)



En febrero de este año la reconocida actriz se refirió a su salud y al proceso de vacunación del Covid-19. “No tenía mucha esperanza de vacunarme o no, porque creo que no pasa nada nomas. He estado tan dudosa con una información tan desequilibrada por decirlo menos”, dijo entonces.

Finalmente, en contexto, de su cumpleaños, Guzmán publicó en su Instagram: “¡Hoy es mi cumpleaños 93! Y quiero compartir mi deseo con todos ustedes. Que pronto salgamos de esta situación y que la salud y el amor abunde en sus hogares, un cálido abrazo”.